The following students have been named to the Norfolk Junior High 2020-21 second semester principal’s list and honor roll.
Seventh grade honor roll
Felicity Acuna, Cheyanne Allen, Lauren Anderson, Dakotah Bancroft, Stephanie Becerra Saravia, Dominick Blum, Emilie Board, Beverly Bobeldyke, Aubree Bohacek, Macy Borgmann, McKenna Brandner, Brooklyn Branz, London Brink, Zachary Buettner, Katherine Cardona, Daniel Carrillo, Ramsey Caskey, Collin Chace, Ayden Christensen, Riley Clausen, Connor Cleveland, Sophie Curtis, Jillian Fischer, Carson French, Julio Galvez Ureta, Hailey Hanley, Easton Hardy, Bradley Hart, Dylan Hawgood, Monique Holtz, Easton Humphrey, Izobella Hupke, Reyna Jacobo, Gavin Jarecki, Adali Johnson, Kaylea Johnson, Brody Kinter, Brady Krajewski, Aubree Lampert, Kaden Lichty, Elijah Lillard, Katherine Linke, Alexander Makshantsev, Madelyn Matteo, Taylor Mazuch, Oden McFarlane, Josiah McKinley, Paisley Miksch, Alyssa Miller, Yarely Monterosa Castillo, Kenadee Novacek, Adrian O'Brien, Piper Okamoto, Cheyenne Olson, Macyn Osweiler, Ayden Papstein, Shaely Pena, Brynn Peterson, Julia Pranger, Jerzi Rabbass, Raul Ramirez, James Ries, Paige Rumans, Taylor Schwede, Jacob Sholes, Ella Smith, Bodonn Sweeney, Brian Villa, Devyn Warrick, Tyson Wilker, Kyle Wingett.
Seventh grade principal’s list
Brenna Bailey, Morgan Barritt, Atley Baumann, Kylie Beeken, Mickenson Bosh, Carlie Brandt, Haylee Carlisle, Ian Chamberlain, Logan Christensen, Bralyn Danekas, Blake Easland, Anthony Eppolito, Conner Fick, Maddilyn Fineran, Passion Foltz, Devin Frisch, Jacob Garza, Dylan Hall, Cannon Jaeke, Kayleigh King, Emerson Konopasek, Kellen Liewer, Alexis Maxey, Juan Medina Munoz, Kathryn Merritt, Christian Nordby, Levi Phelps, Abril Portillo Sanchez, Parker Rabbass, Keegan Sazama, Cohen Skiff, Brynn Sterud, Drew Streich, McKenna Sullivan, Taryn Tjaden Dominiack, Maiya Valadez, Alyssa Vaughan, Tanner Wagner, Kamryn Watson, Brayden Woodard, Charles Yost, Yoyo Zhang.
Eighth grade honor roll
Perla Allende Medina, Mariah Amaro, Ryker Amen, Max Arenas, Avery Arkfeld, Brooke Bertschinger, Zofeyah Bessard, Caidence Bethards, Ethan Branz, Tatum Broders, Wilmer Caban, Emma Canham, Gracyn Canham, Eleanor Chamberlain, Allison Disch, Joshua Dittmer, Patricia Feary, Landon Ferris, Kendall Fischer, Helena Frey, Izabela Gangwer, Anna Godfrey, Avalynn Graham, Alexis Green, Alexander Grimm, Owen Hansen, Preston Held, Skylar Indra, Sophie Ippensen, Stella Ippensen, Ayden Jensen, Damien Jones, Dellonn Jones, Kolton King, Rieleigh Kock, Kyler Kolm, Gavin Kuhl, Ava Lanman, Hailey Lee, Kierstyn Linn, Ethan Machuca, Emily Matteo, Cai May, William McCormick, Tyler McFadden, Lane Mead, Hudson Merkel, Garrett Mohr, Isabella Neemeyer, Leigha Nelson, Zoey Nielsen, Emily Ochoa, Adeline Olberding, Addyson Onate, Allie Painter, Maxwell Pearson, Mikah Peplinski, Hannah Pereda, Brissia Ramirez Reyes, Emma Rauss, Jase Richardson, Chance Ritter, Zachary Roberts, Samuel Robinson, Brynn Rusk, Maria Sanchez Diez, Eh Htee Say, Madelis Soto, Caleb Svatora, Madeleine Svoboda, Ethan Synovec, Addison Ternus, Peyton Ternus, Kiran Tichota, Abby Vasquez, Braylon Votta, Eden Wapelhorst, Wyatt Wilcox, Halle Wolfe, Draven Zoubek.
Eighth grade principal’s list
Wilbur Anderson, Kimberly Bassett, Kylie Baumgard, Alexa Brown, Aubrie Burke, Zac Carhart, Kadia Carriker, Cassidy Clausen, Teagan Cleveland, Karen Cuellar Martinez, Isabelle DeMoss, Karagen Doele, Addison Drahota, Carter Engelbart, Noah Ferguson Naranjo, Abigail Foster, Faith Frewing, Carley Garrod, Annaka Gaster, Chloe Harper, Lindsay Herley, Kaylee Hinze, Ashley Janise, Peyton Jones, Jorjia Jurgensen, Alexa Kettler, Emma Long, Adalia McWilliams, Elliette Mendivil Rodriguez, Kaleb Miller, Camila Montalvo, Morgan Nielsen, Jaisa Petty, Jesus Pruneda, Ashlyn Reynolds, Brendan Scholl, Ella Sheppard, Nicholas Speidel, Elizabeth Stanton, Madilynn Sweeney, Jase Test, Kaylin Thies, Rashelle Thompson, Hailey Wacker, Lexus Waggerman, Hanna Werner, Sophia Weyhrich, Izabella Wood, Payton Wylie.