Cristian Guadalupe Acosta

David Josue Acosta-Gonzalez

Juan Alberto Acosta Butanda

Alyssa Gabriela Acosta Gomez

Sarah Marie Acosta Gomez

Brandon Aguirre

Kelsie Tollie Alberts

Korbin Larry Alberts

Jonathan Leroy Allen

Makayla Jo Allen

Maria Alonzo Ortiz

Alani Lepasi Alvarado

Skye Raelee Andersen

Haidyn Grace Anderson

Madalyn Rebecca Anderson

Christian Angel-Pena

Adriel Isaiah Aparicio

Michael Max Arias

Parker Clyde Arnold

Devon Michael Bader

Brooklyn June Baker

Sommer Anne Barg

Destiny Madison Lynn Barge

Perla Juliana Barrios-Gonzalez

Jaydin Osborne Bartling

Colby Alan Bauer

Taelin Gordon Baumann

Carter Royce Baumgard

Zane Jon Bear

Kevin Jermaine Beard

Ahnika Lynn Beltz

Jacob Charles Bender

Jacqueline Roxanna Benitez

Yanira Bernal Santos

Logan Michael Bleick

Elijah Christopher Blum

Nicholas Aaron Borst

Haley Morgan Bovee

Hunter Matthew Jerome Bowers

Cecily Rose Bowman

Kaidence Von Boyd

Carson Cory Brader

Christian Thomas Brandt

Anna Elizabeth Brown

Cohen Michael Brown

Danika Jo Brown

Blaire Elizabeth Bruening

Nealy Ann Brummond

Layla Lynn Buchanan

Brooke Marie Burbach

Brianna Elizabeth Buresh

Aaliyah Marie Canchola

Diego Carbajal

Chase Martin Carter

Joshua Omar Centeno

Hailey Marie Chace

Fredy Antonio Chilel Lopez

William Joseph Christiansen

Hunter Richard Clement

Victoria Christine Clinch

Alexis Hope Clyde

Aidan Lee Coler

Christian Angel Contreras Ramos

Miguel Angel Cortez

Alejandra Cruz

McKenzie Rose Curtis

Anthony Andrew Dale Damme

Michael Andrew Danahy

Noe De Lara

Connor Thomas DeLancey

Tessa Marie Dobbertin

Delaney Jaye Doele

Noah Jay Doescher

Kenzie Kaye Drahota

Lauren Reagan Jude Drevo

Gisell Duarte Rosas

Jasmine Paige Ellenberger

Carsen Michael Evert

Isaiah Stanley Fehringer

Dylan Earl Fick

Sergio Alfonso Figueroa

Reagan Lee Finkhaus

Shaye Hope Fischer

Jenna Lyn Fisher

Tyson John Fisher

Jose Victor Cruz Flores

Hope Kathlene Fossum

Danae Dericka Fox

Sean Michael Frerichs

Rylee Elizabeth Frohberg

Tyler Emrich Fuchs

Ayasha Nicole Garcia

Manuel Garcia Jr

Jayden Josephine Garrod

Christian Alberto Gastelum

Karen Nevaeh Gazca

Victoria Mae Lynn Gemaehlich

Kyle Bradley Glaser

Jayden Lynn Faye Glenn

Destiny Gonzalez

Armani Allen Gotschall

Cara Marie Graae

Zoey Xandra Graae

Marta Julia Grave Ortiz

Ryan Jefferey Graverholt

Courtney Ann Grissom

Isaac Dean Guenther

Jacob Paul Gunter

Hannah Marie Hackbart

Aiden Robert Hader

Skylar Dyan Hampton

Hayley Mae Hardisty

Kyzur James Harlan

Lily Jo Hart Lyons

Levi Dylan Hassler

Brayden Levi Heffner

Andrew James Heimes

Maria Araseli Hernandez Chaclan

Chelsye de la Caridad Hernandez Pina

Elijah Matthew Hespen

Cody Ray Hilliard

Lauren Elizabeth Hinrichs

Courtney Nicole Hintz

Lauryn Olivia Hoff

Jacob Alexander Hoffman

Timothy Todd Hoffman Jr.

Jade K Holland

Aiden Scott Hollmann

Cydnee Bailey Hopkins

Lita Inez Hopp

Ryllee Danielle Hoppe

Guerin Nicole Hughes

Aiden John Hupke

Riley Dean Ingebritson

Jose Anibal Ixquiactap Ajpacaja

Nathan Henry Jackson

Angel Aiden Jacobo

Colby Ernest James

Isabelle Taylor Jarecki

Condie Andre Jenkins

Chase James Jensen

Issac Emmanuel Jimenez Castillo

John David Juarez

Alexander Gerhardt Jurgensen

Payton William Kelley

Ethan James Kiichler

Tristen James Kittelson

Jonathan Allen Lee Kleinschmit

Eva Joanne Knudsen

Tara Lynne Koch

Hunter James Krause

Kalen Wayne Krohn

Ashton Christopher Kruse

Juan Gabriel Larios Ramos

Kannon Wayne Larsen

Edgar Lira

Dustyn Phillip Loeffler

Abbigail Sable Long

Jerrica Courtney Long

Alekx Lopez

Korbin Neill Ellis Maertins

Ashtyn Jayde Magnussen

Daylin Edward Mallory

John Alexander Mann

Alaura Dana Renee Martinez

Irma Savana Martinez

Miguel Angel Martinez

Samantha Michelle McGraw

Wyatt Lawrence Mead

Christina Abigail Medina Munoz

Pray Meh

Joel Mercado

Austin Thomas Miller

Hailey Nicole Miller

Jace Matthew Mohr

Juan Antonio Monterrosa

Shianne Marie Montgomery

Kamari Deshawn Moore

Rayunna Nichelle Moore

Cesar David Morales Ramirez

Carson Dean Mortland

Allison Elizabeth Munderloh

Colby Allen Nelson

Kelsee K Neuroth

Luis Nolasco

Samantha Lynn Norton

Colton Benelli Obermeyer

Bryan Ali Ochoa

Mary Nicole Otero

Kelcie Jane Painter

Keylin Nayely Pavon Cardona

Moises Pena

Riley Anne Penã

Masyn Kay Peterson

Jesenia Piaz

Ellie Jean Plisek

Pareena C. Ponniah

Adrian Pruneda

Alexa Isabel Pulido

Hannah Rose Pysher

Angel Guadalope Rangel

Lucas Allen Ransen

Ian Markus Reed

Brett Joseph Reestman

Hailey Bernice Reitz

Zack Robert Risor

Brayden James Rittscher

Anderson Daniel Rivera Cruz

Alexis Marie Roberts

Grant Matthew Roberts

Jaiden D’Nalli Roberts

Oscar Gabriel Rodriguez

Javier Andres Rojas

Johan Jesus Rojas

Adrian Xavier Romero

Payton James Ronnfeldt

Yesenia Ramona Roubideaux Reifel

Anthony David Ruiz

Ethan Joseph Rusk

Sonia Alejandra Salas Adame

Isaac Jared Saldana

Arturo Sanchez

Crystal Sanchez

Jacob Emanuel Sanchez

Adriana Sanchez-Carrera

Keri Jo Sanne

Taylor Marie Schmidt

Devan Leo Schmit

Kirsten Makayla Schmuecker

Cohen Gene Schoenfeldt

Ryan Joseph Scholl

Shelby Ann Schommer

Cameron James Schulte

Amber Jean Schwanebeck

Erin Ann Schwanebeck

Jackson Lee Schwanebeck

Mya Christine Scott

Olivia Lynn Scurlock

Alyssa Nevaeh See

Amanda Kay Sellin

Zaiden Jane Settje

Ramon Victor Simon

Issak James Skalberg

Elijah Jeffrey Smith

Rebecca Elizabeth Smith

Lirislay Socarras Hernandez

Ailin Socarras Castillo

Samantha Margarita Sosa Alonzo

Keyton Lee Sparks

London Marie Spaulding

Jared Douglas Speidel

Charles Thomas Starkel

Isaac Xavier St.Arnold

Paul Steel Ayala

Audrey Rose Steffen

Claire Elizabeth Steskal

Landen Scott Stevens

Haley Jane Sukup

Melorie Taylor Summers

Paytrick Deon Swim

Emoni Elizabeth Synovec

Khynne-Antonnette Bon Tecson

Tyson Connor Test

Connor Michael Thayer

Amber Jean Thelen

Destiny Maree Thompson

Kaidynce Baine Thompson

Matthew Lawrence Thomsen

Mya Elizabeth Timmerman

Jaxiri Torija

Angela Ahide Tovar Ayala

Ethan William Truex

Amanda Sue Uecker

Kendall Payton Ulrich

Cole Donovan Uzzell

Kaleb Michael Van Driel

Kaylee Yasmin Villalba

Paige Marie Viterna

Cale Gregory Wacker

Maggie Elaine Waddington

Sumer Raelyn Waite

Floyd William Ward II

Tyson Charles Warrick

Madison Evelyn Waugh

Maddox Langston Weckerle -Dietz

Marlee Marie Weidner

Payton Jerald Weis

Daniel Gregory Weitzmann

Olivia Cody Werzyn

Annika Lynn West

Kellen Malik Williams

Emily Hannah Michelle Winters

Cassandra Lena Wisnieski

Tyler James Wisnieski

Davin Joseph Wortmann

Gwendolyn Ascancion Wright-Santiago

Ryan Odell Yost

Lilyana Olivè Yosten

Melanie Elizabeth Yover

Daniel Price Yowell

Aidan Eli Zerbe

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University of Nebraska at Kearney grad list

KEARNEY — Graduate and undergraduate degrees were conferred for 682 spring graduates at University of Nebraska at Kearney commencement exercises Friday morning at UNK’s Health and Sports Center.