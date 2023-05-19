* indicates graduating with high distinction:

Emily Katie Addison

Francisco Felipe Aguilar

Citlali Jazmin Alarcon

Tru Francis Alder

Luna Julie Allo

Kris Anthony Ames

Ariana Jewel Amezcua

Alyssa Mae Andrade

Daisy Andrade

Felix William Arellano

Ava Marie Armbruster

Jack Thomas Armbruster

Jorge Jesus Arreguin

Rileigh Rose Artigas

Juan Diego Aviles Carreno

Kylie Skye Backhaus

Madison Marie Bailey

Gavin Rain Baker

Alonso Barajas

Myah Lynn Barrett

Sean Douglas Barrett

Adrian Clark Barritt

Michael Marcos Barritt

Alex Joseph Bauer

Jacory Rashard Joseph Beauvais

Hannah Grace Beckenhauer

Lindsay Joelle Beeks

Oliver William Begeman

Skyler Eva Behmer

Yasmin Georgina Beltran

Stephanie Benitez

Calloway James Bohacek

Noah Michael Bohaty

Espen Deane Borer

Ava Rene Borgman

Jack Samuel Borgmann

Hailey Emma Bos

Jackson David Bos

Kaitlyn Rachel Bos

Carter Duane Boschult

Logan Alan Bosh

Lilly Elaine Bouck

Kaitlyn Elizabeth Bourn

Rachel Mackenzie Boyer

Isaiah Michael Brandt

Elizabeth Marie Broders

Ronney Howard Brown

Celeste Marie Burgess

Bruce Lee Burriell

Dylan Michael Busch

Destiny Annalise Cabrera

Isabel Diamond Calvillo

Kyler Richard Carmichael

Emily Kyra Carranza

Zuleica Maria Castillo

Kamila Castillo Orta

Abigail Kathleen Chambers*

Jonathon Tylor Chasteen

Tessa Leigh Childress

Jayda Ann Christensen

Caitlin Jayd Christian

Sailor Jane Cipra*

Laela Rae Clarke

Kyle Nicholas Closson

Mallori Kay Cobb

Lily Lynn Cohn

Alexander James Cook

Zachary Cody Cordner

Kloe Kathleen Crippen

Anna Marie Danahy

Trae Matthew Davies

Matthew Delgado Valencia

Leri Diaz Jaquez

Ashanti Kaylani Dillard

Mason James Dixon

Jayden Richard Dominguez

Murphy Frank Dover

Alizae Roze Droescher

Aidan Jay Dunbar

Sydney Charlotte Easland*

Madison Lynn Eatherton

Dakota Lee Eddy

Kathlyne Danielle Edwards

Erin Jo Eisenbraun*

Calvin Brown Empkey

Devin Ethan Erickson

Emma Sofia Escoto Cox

Connor Joseph Ettleman

Hunter James Evans

Michael Joseph Feary

Isaac Juventino Ferguson Naranjo

Chase Michael Firenze

Riley Faith Fleming

Dyvon Nickan Flowers

Michael Benjamin Foster

Dylan Rudy Fuchs

Ana Paulina Fuentes Lopez

Tessa Amber Gall*

Zyon Beck Gangwer

Odette Victoria Gaspar

Gwenavieve Faye Gaster

Kalysa Raeanne Gemaehlich

Paige Marie Godfrey

Taylor Shaelynn Golden

Angelica Gonzalez

Brianna Gonzalez Figueroa

Isaiah Tate Graham

Caleb Jarren Grashorn

Makayla Grace Grashorn

Ava Louise Greenough

Madisen Anne Greisen

Kristopher Bryce Grimm

Alivia Cathleen Gubbels

Jaquelyn Gutierrez

Noah Daniel Gene Hale

Emma Marie Hansen

Tatiana Marie Harding

Evan James Harper

Nicolette Hope Hasebroock

Brynn Marie Headlee

Briann Lynne Held*

Morgan Marie Henderson

Magnus James Henn

Maximus Joseph Heppner

Crystal Teresa Hernandez

Layla Hernandez*

Stacey Hernandez

Steven Rueben Hernandez

Trina Maria Hernandez

Andreya Gabriela Hernandez Cahill

William Michael Hines

Taylem Alexander Hinze

Tayten Willard Hitz

Eternity Kathryn Hixson

Alex Marie Hoferer

Breckin Jakob Hupke

Joseph William Hyde

Kennedy Lee Indra

Alberto Orlando Insua

Alex Matthew Isom Jr.

Sydney Ronelle Jacobsen

Cooper Evan Jaeke

Noah Dane Janke*

Judith Jaquez

Samantha JoMarie Jenkins

Alexandra Josephine Jensen

Natalie Ashley Jimenez

Berenice Jolliette Jimenez Castillo

Savannah Rain Johnson

Hunter Daniel Jorgensen

Blue Violet Juarez

Dayton Lee Kadavy

Jacob Victor Keller

Haley Marie Kennedy

Kayden Henry Kettler*

Ultán Malachy Kienbaum

Destiny Rayne King

Tanesha Renee King

Cloe Kiev Klein*

Emily Elizabeth Koenig

Kaia Jade Kollmar

Mitchell Alan Koozer

Oscar James Kyriss

Sierra Marlene Langan

Gabriel Scott Lawrence

Anna Micaela Lemus

Jacob Micheal Licking

Kyle Mark Liewer

Abel Jaciel Machado

Kayden Jeffery Martin

Thor Edward Martin

Phoebe Colleen Matson

Izabella Jane Matteo

Jax Ashton Maurer

Elijah Troy McCormick

Kolten Duke McDonald

Nolan Lucas McDonald

William Dale McGuire III

Maryn Elizabeth Mead

Dadrian Michael Medel

Calen Ray Mefford

Margaret Paige Merritt

Dillon Santee Mesteth

Phoebe Lenay Payumo Miller

Ashlynn Grace Millikan

Antonio Miranda

Gracee Jane Monick

Nevaeh Jean Morris

Rachel Ann Mortimer*

Nejla Muminovic

Elena Rose Murray

Cesar Ivan Nava

Elliot Matteo Nava

Ethan Michael Neemeyer

Rafael Negrete Fonseca

Ryann Kennedy O’Brien

Elsie Lillian Olberding

Adamari Luz Olguin

Christian Jeffrey Olson

Tomas Ordonez Castro

Bryonna Faith Osborne

Gage Nicholas Osweiler

Payson Levi Owen

Donald Jay Owens

Gabriela Paniagua De La Cruz

Paige Mackenzie Peña

Arazae Xavier Perrin

Kayla Jordan Petty

Evan Bryce Ellis Pinkston

Layton Cole Planer

Maci Rae Pollard

Quinn Diego Porter

Ryan James Prim

Cole Samuel Pritchett

Peyton Marie Privett

Ty Charles Prochaska

Esther Joy Protzman

Isabela Marian Pupo Merino

Ismael Angel Ramirez

Magaly Betzayda Ramirez German

Nevaeh Suzanne Rastede

Daniel Jackson Redwing

Grace Renèe Reedy

Emilio Joshua Reifel

Brooks Paul Reiman

William Michael Reynolds Jr.

Isaac Patrick Rezac

Tavion Tramalle Riley

Julie Ashlyn Risor

Joselyn Daleney Roberts

Kyla Grace Robinson *

Libni Elizabet Roldàn Pèrez

Juan Gabriel Romero Botero

Abigail Ann Ruda*

Carmela Guadalupe Ruelas

Evelyn Belle Russell

Miguel Angel Salas

Erbey Salinas

Eduardo Sanchez Ramirez

Marques Terrell Von Sanders Jr.

Yesenia Naomi Santiago

Tristeena Jean Schaefer

Joshua Christian Lee Schavee

Aiden Matthew Scheinost

Maisy Jo Schlender

Caden Jacob Schliewe

Tyna Rose Schmidt

Benjamin Matthew Schoenherr

Malori Ann Schrader

Riley Joseph Schulte

Max Hunter Schwartz

Brianna Rose Sharp

Emily Nicole Sherman

Keaira Ashlee Sherry

Allison Marie Siefker

Chloe Ann Signor

Jakob James Silver

Cameryn Virginia Skiff*

Taber Renee Dawn Smith

Hunter Taylor Sonthana

Nora May Sonthana

Makenzie Elizabeth Splater

Parker Michael Stanley

Thomas Joseph Stanton

Kailey Laree Stolp

Kailyn Emma Storovich

Carlie Brianna Streich*

Fabian Tenorio Ruiz

Hailey Renae Ternus

Kaden Andrew Ternus

Cali Renee Thayer

Thomas Robert Thies

Connor Ashe Thomas

Paige Jaylyn Thompson

Taityn Edward Thompson

Tyler Patrick Throener

Alicia Allie Tiemens

Jesus Arnulfo Torres

Torrance Kae Tso

Min Tun

Yasmin Alee Valdez

Noelbis Vazquez

Grace Johanna Veik

Sarai Velazquez Jimenez

Dylan Clayton Viergutz

Adrian Alejandro Villalpando

Tania Rose Vitales-Kadlec*

Nicholas Kayton Voichoskie

Taeya Jade Waggerman

James Cage Waite

McKinzie Paige Weber

Blake Roger Weinrich

Grant Michael Weis*

Michael Lynn Wemhoff

Kennedy Payton Werner

Stephen Thomas Weston

Makayla Mareya Wheeler

Landen Alan Whipple

Sarina Lynn Whittaker

Nathan Thomas Wiese

Ashlee Hunter Nicole Winters

Elizabeth Grace Witt

Kagen Alan Woodard

Gabriel Jesus Wortmann

Isaiah Dylan Wright

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