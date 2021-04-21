Norfolk High girls tennis routs Sioux City Heelan in dual

The Norfolk High girls tennis team routed Sioux City Heelan 9-0 in a road dual yesterday.  They improve to 2-4 in duals.

Girls’ TENNIS DUAL: Norfolk vs. Sioux City Heelan

Played at: Sioux City

Date: 04/20/21

Opposing Coach: Katie Hanson

SINGLES

Norfolk Opponent Winner Score

Varsity:

1. Sydney Reynolds (11) vs. Chloe Best (12) NOR 8 – 0

2. Kylie Freudenburg (12) vs. Molly McCarthy (11) NOR 8 – 2

3. Hope Fossum (11) vs. Ellen Halbur (11) NOR 8 – 2

4. Kyla Robinson (10) vs. Anna McCarthy (11) NOR 8 – 0

5. Karly Kalin (12) vs. Megan Bauer (12) NOR 8 – 1

6. Chelsea Strom (12) vs. Emily Bracht (12) NOR 8 – 0

DOUBLES

Norfolk Opponents Winner Score

Varsity:

1. Sydney Reynolds vs. Chloe Best NOR 8 – 1

Kyla Robinson Molly McCarthy

2. Karly Kalin vs. Ellen Halbur NOR 8 – 1

Chelsea Strom Anna McCarthy

3. Paeton Coler vs. Megan Bauer NOR 8 – 2

Carlie Streich Emily Bracht

Junior Varsity:

4. Hope Fossum vs. Lexie Peterswon NOR 8 – 1

Kylie Freudenburg Audrey Johnson

5. Rylee Frohberg vs. Emma Ellis NOR 8 – 1

Jayda Christensen Viviana Gonzalez

6. Maddi Lingenfelter vs. Leslie Servelion NOR 8 – 2

Ryli Mitchell Ally Gonzalez

7. Chloe Signor vs. Ellie Flanigan NOR 8 – 1

Sailor Cipra Alyssa Rehal

8. Malori Schrader vs. Lawren Votz NOR 8 – 0

Sailor Cipra Ava Moravek

9. Myranda Hansen vs. Antonia Venturi NOR 8 – 0

Jenna Snitchler Bernadette Venturi

VARSITY JUNIOR VARSITY

Norfolk 9 Norfolk 6

Sioux City Heelan 0 Sioux City Heelan 0

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