Norfolk High girls tennis routs Sioux City Heelan in dual

The Norfolk High girls tennis team routed Sioux City Heelan 9-0 in a road dual yesterday. They improve to 2-4 in duals.
Girls’ TENNIS DUAL: Norfolk vs. Sioux City Heelan
Played at: Sioux City
Date: 04/20/21
Opposing Coach: Katie Hanson
SINGLES
Norfolk Opponent Winner Score
Varsity:
1. Sydney Reynolds (11) vs. Chloe Best (12) NOR 8 – 0
2. Kylie Freudenburg (12) vs. Molly McCarthy (11) NOR 8 – 2
3. Hope Fossum (11) vs. Ellen Halbur (11) NOR 8 – 2
4. Kyla Robinson (10) vs. Anna McCarthy (11) NOR 8 – 0
5. Karly Kalin (12) vs. Megan Bauer (12) NOR 8 – 1
6. Chelsea Strom (12) vs. Emily Bracht (12) NOR 8 – 0
DOUBLES
Norfolk Opponents Winner Score
Varsity:
1. Sydney Reynolds vs. Chloe Best NOR 8 – 1
Kyla Robinson Molly McCarthy
2. Karly Kalin vs. Ellen Halbur NOR 8 – 1
Chelsea Strom Anna McCarthy
3. Paeton Coler vs. Megan Bauer NOR 8 – 2
Carlie Streich Emily Bracht
Junior Varsity:
4. Hope Fossum vs. Lexie Peterswon NOR 8 – 1
Kylie Freudenburg Audrey Johnson
5. Rylee Frohberg vs. Emma Ellis NOR 8 – 1
Jayda Christensen Viviana Gonzalez
6. Maddi Lingenfelter vs. Leslie Servelion NOR 8 – 2
Ryli Mitchell Ally Gonzalez
7. Chloe Signor vs. Ellie Flanigan NOR 8 – 1
Sailor Cipra Alyssa Rehal
8. Malori Schrader vs. Lawren Votz NOR 8 – 0
Sailor Cipra Ava Moravek
9. Myranda Hansen vs. Antonia Venturi NOR 8 – 0
Jenna Snitchler Bernadette Venturi
VARSITY JUNIOR VARSITY
Norfolk 9 Norfolk 6
Sioux City Heelan 0 Sioux City Heelan 0