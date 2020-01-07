Monday's High School Basketball Scoreboard

BOYS PREP BASKETBALL(equals)
College View Academy 60, Cornerstone Christian 54
Gibbon 56, Minden 48
Medicine Valley 55, Alma 40
Omaha Concordia 58, Omaha Gross Catholic 36
Omaha Nation 57, Parkview Christian 56
Wynot 57, Pender 48
GIRLS PREP BASKETBALL(equals)
Alma 44, Medicine Valley 37
Auburn 36, Omaha Mercy 12
College View Academy 60, Cornerstone Christian 54
Douglas County West 51, Palmyra 33
Guardian Angels 56, Wayne 36
Minden 50, Gibbon 43
Omaha Nation 50, Parkview Christian 11
Wynot 39, Pender 34