Monday's High School Basketball Scoreboard

     BOYS PREP BASKETBALL(equals)

    

     College View Academy 60, Cornerstone Christian 54

     Gibbon 56, Minden 48

     Medicine Valley 55, Alma 40

     Omaha Concordia 58, Omaha Gross Catholic 36

     Omaha Nation 57, Parkview Christian 56

     Wynot 57, Pender 48

    

     GIRLS PREP BASKETBALL(equals)

     Alma 44, Medicine Valley 37

     Auburn 36, Omaha Mercy 12

     College View Academy 60, Cornerstone Christian 54

     Douglas County West 51, Palmyra 33

     Guardian Angels 56, Wayne 36

     Minden 50, Gibbon 43

     Omaha Nation 50, Parkview Christian 11

     Wynot 39, Pender 34

Tags

In other news

Joe's Morning Sports-Tuesday, January 7, 2020

Joe's Morning Sports-Tuesday, January 7, 2020

The Dallas Cowboys and Mike McCarthy have agreed on a deal for the former Green Bay coach to replace Jason Garrett.  McCarthy interviewed over the weekend before the Cowboys had announced Garrett wasn't returning.  Garrett had an expiring contract coming off a make-or-break season that ended…

Joe's Morning Sports-Monday, January 6, 2020

Joe's Morning Sports-Monday, January 6, 2020

The Minnesota Vikings have advanced to the NFC divisional round at San Francisco by defeating the New Orleans Saints, 26-20 on Kirk Cousins' four-yard scoring pass to Kyle Rudolph on the first series of overtime.  Dalvin Cook gained 130 yards from scrimmage and scored a pair of touchdowns th…