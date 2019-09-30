...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA AND NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS,
IN IOWA, FREMONT, HARRISON, MILLS, MONONA, MONTGOMERY, PAGE,
POTTAWATTAMIE, AND SHELBY. IN NEBRASKA, BOONE, BURT, BUTLER,
CASS, COLFAX, CUMING, DODGE, DOUGLAS, GAGE, JEFFERSON,
JOHNSON, LANCASTER, MADISON, NEMAHA, OTOE, PAWNEE, PLATTE,
RICHARDSON, SALINE, SARPY, SAUNDERS, SEWARD, STANTON,
THURSTON, AND WASHINGTON.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* A SLOW MOVING COLD FRONT WILL BE THE FOCUS FOR A PROLONGED
PERIOD OF THUNDERSTORM ACTIVITY...SOME STORMS MOVING OVER THE
AREA REPEATEDLY, AND SOME STORMS BEING ACCOMPANIED BY HEAVY
RAIN. GIVEN THIS, EXCESSIVE RAINFALL COULD VERY WELL LEAD TO
FLASH FLOODING ACROSS MOST OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST
IOWA.
* EXCESSIVE RAINFALL MAY WELL LEAD TO AMOUNTS RANGING FROM 1 TO
3 INCHES WITH POCKETS OF 5 INCHES PLUS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&