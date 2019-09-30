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It was a great day to be a Panther tennis player.

Norfolk High, which remains undefeated at 4-0 in dual action, added Fremont to its list of victories--along with Hastings, South Sioux City, and Columbus.

With four wins among six singles matches, and two wins in three doubles matches, Norfolk defeated the Tigers 6-3.

 Look for a full recap of the Panthers dual win later at norfolkdailynews.com or in Tuesday's print or ePaper.

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