Aurora 8, GICC 2

Bennington 11, Elkhorn North 3

Blair 6, Bishop Neumann 1

Crete 7, Columbus Lakeview 2

Falls City 12, Syracuse 0

Fort Calhoun 8, Logan View/Scribner-Snyder 0

Hastings 6, Aurora 2

Hastings 9, GICC 8

Hastings St. Cecilia 14, Boone Central 5

Hastings St. Cecilia 9, Guardian Angels Central Catholic 1

Hershey 18, Minden 13

Lincoln Pius X 11, Norfolk 5

Norfolk 4, Lincoln Pius X 3

North Bend Central 17, Schuyler 5

Omaha Mercy 9, Omaha Gross Catholic 4

Papillion-LaVista 9, Lincoln North Star 6

Southern Valley/Alma 11, Hershey 8

Wahoo 8, Norris 6

York 10, Lexington 0

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