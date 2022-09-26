Aurora 8, GICC 2
Bennington 11, Elkhorn North 3
Blair 6, Bishop Neumann 1
Crete 7, Columbus Lakeview 2
Falls City 12, Syracuse 0
Fort Calhoun 8, Logan View/Scribner-Snyder 0
Hastings 6, Aurora 2
Hastings 9, GICC 8
Hastings St. Cecilia 14, Boone Central 5
Hastings St. Cecilia 9, Guardian Angels Central Catholic 1
Hershey 18, Minden 13
Lincoln Pius X 11, Norfolk 5
Norfolk 4, Lincoln Pius X 3
North Bend Central 17, Schuyler 5
Omaha Mercy 9, Omaha Gross Catholic 4
Papillion-LaVista 9, Lincoln North Star 6
Southern Valley/Alma 11, Hershey 8
Wahoo 8, Norris 6
York 10, Lexington 0