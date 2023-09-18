Bennington 12, Bellevue East 1

Central City 9, Southern Valley/Alma 0

Columbus Lakeview 21, Schuyler 5

Columbus Lakeview 3, Seward 0

Elkhorn 8, Ashland-Greenwood 2

Elkhorn North 4, Wahoo 3

FCEMF 5, Lincoln Northwest 3

Fort Calhoun 8, Tekamah-Herman 0

Gothenburg 4, CCV 1

Hastings St. Cecilia 8, Kearney Catholic 0

Lincoln North Star 8, Millard South 2

Lincoln Pius X 19, Lincoln High 0

Lincoln Southeast 3, Lincoln Northeast 0

Logan View/Scribner-Snyder 9, Syracuse 0

Malcolm 15, Platteview 0

Nebraska City 17, Cass 4

Northwest 8, York 0

Omaha Roncalli Catholic/Duchesne Academy 12, Omaha Bryan 0

Omaha Skutt Catholic 8, Omaha Burke 3

Omaha Westside 11, Omaha Roncalli Catholic/Duchesne Academy 1

Omaha Westside 13, Omaha Bryan 1

Ord 5, Southern Valley/Alma 4

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