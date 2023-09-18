Bennington 12, Bellevue East 1
Central City 9, Southern Valley/Alma 0
Columbus Lakeview 21, Schuyler 5
Columbus Lakeview 3, Seward 0
Elkhorn 8, Ashland-Greenwood 2
Elkhorn North 4, Wahoo 3
FCEMF 5, Lincoln Northwest 3
Fort Calhoun 8, Tekamah-Herman 0
Gothenburg 4, CCV 1
Hastings St. Cecilia 8, Kearney Catholic 0
Lincoln North Star 8, Millard South 2
Lincoln Pius X 19, Lincoln High 0
Lincoln Southeast 3, Lincoln Northeast 0
Logan View/Scribner-Snyder 9, Syracuse 0
Malcolm 15, Platteview 0
Nebraska City 17, Cass 4
Northwest 8, York 0
Omaha Roncalli Catholic/Duchesne Academy 12, Omaha Bryan 0
Omaha Skutt Catholic 8, Omaha Burke 3
Omaha Westside 11, Omaha Roncalli Catholic/Duchesne Academy 1
Omaha Westside 13, Omaha Bryan 1
Ord 5, Southern Valley/Alma 4