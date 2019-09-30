Area softball scores

Adams Central 11, Fillmore Central/Exeter-Milligan 3

Blair 5, Bishop Neumann 1

Crete 16, Columbus Lakeview 1

Guardian Angels Central Catholic 9, Boone Central/Newman Grove 0

Hastings 13, Aurora 1

Hastings St. Cecilia 14, Boone Central/Newman Grove 6

Hastings St. Cecilia 6, Guardian Angels Central Catholic 2

Holdrege 8, Southern Valley/Alma 7

Milford 5, Blue River 0

North Bend Central 15, Schuyler 4

Omaha Gross Catholic 15, Omaha Mercy 1

Omaha Marian 3, Bennington 0

Omaha Skutt Catholic 7, Elkhorn South 5

Southern Valley/Alma 14, Minden 2

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