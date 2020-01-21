Arlington 37, Logan View-Scribner-Snyder 33
Bancroft-Rosalie/Lyons-Decatur 81, Wakefield-Allen 56
CWC 62, Ainsworth 23
Crofton 69, Wayne 47
Elkhorn Valley 53, Wausa 35
Guardian Angels 60, Battle Creek 52
Hartington Cedar Catholic 65, Creighton 53
Homer 60, Emerson-Hubbard 13
Laurel-Concord/Coleridge 47, Hartington-Newcastle 45
Lutheran High Northeast 66, Walthill 27
Norfolk 41, Lincoln North Star 39
North Bend Central 40, Columbus Scotus 27
North Central 57, Niobrara/Verdigre 24
Oakland-Craig 63, Tekamah-Herman 29
Osmond 39, Bloomfield 29
Pierce 38, Norfolk Catholic 34
Ponca 54, Winnebago 42
St. Mary's 71, Santee 27
Stanton 52, Madison 20
Wagner, S.D. 48, O'Neill 47
West Holt 48, Plainview 34
Winside 45, Randolph 44