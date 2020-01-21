Area basketball scores

Arlington 37, Logan View-Scribner-Snyder 33

Bancroft-Rosalie/Lyons-Decatur 81, Wakefield-Allen 56

CWC 62, Ainsworth 23

Crofton 69, Wayne 47

Elkhorn Valley 53, Wausa 35

Guardian Angels 60, Battle Creek 52

Hartington Cedar Catholic 65, Creighton 53

Homer 60, Emerson-Hubbard 13

Laurel-Concord/Coleridge 47, Hartington-Newcastle 45

Lutheran High Northeast 66, Walthill 27

Norfolk 41, Lincoln North Star 39

North Bend Central 40, Columbus Scotus 27

North Central 57, Niobrara/Verdigre 24

Oakland-Craig 63, Tekamah-Herman 29

Osmond 39, Bloomfield 29

Pierce 38, Norfolk Catholic 34

Ponca 54, Winnebago 42

St. Mary's 71, Santee 27

Stanton 52, Madison 20

Wagner, S.D. 48, O'Neill 47

West Holt 48, Plainview 34

Winside 45, Randolph 44

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