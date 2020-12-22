Bancroft-Rosalie/Lyons-Decatur 63, Pender 51
Clarkson/Leigh 48, Columbus Lakeview 28
Crofton 63, O'Neill 37
Dakota Valley, S.D. 65, Hartington Cedar Catholic 51
Guardian Angels 68, Wayne 25
Humphrey St. Francis 71, Nebraska Christian 49
Kearney Catholic 42, Boone Central/Newman Grove 27
Lincoln Southwest 41, Norfolk 34
North Bend Central 50, Milford 27
North Central 55, Gregory, S.D. 29
Oakland-Craig 63, Omaha Nation 23
Ponca 64, Battle Creek 51
Wakefield 74, Hartington-Newcastle 38
Wisner-Pilger 48, Stanton 45