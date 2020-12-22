Area basketball scores

Bancroft-Rosalie/Lyons-Decatur 63, Pender 51

Clarkson/Leigh 48, Columbus Lakeview 28

Crofton 63, O'Neill 37

Dakota Valley, S.D. 65, Hartington Cedar Catholic 51

Guardian Angels 68, Wayne 25

Humphrey St. Francis 71, Nebraska Christian 49

Kearney Catholic 42, Boone Central/Newman Grove 27

Lincoln Southwest 41, Norfolk 34

North Bend Central 50, Milford 27

North Central 55, Gregory, S.D. 29

Oakland-Craig 63, Omaha Nation 23

Ponca 64, Battle Creek 51

Wakefield 74, Hartington-Newcastle 38

Wisner-Pilger 48, Stanton 45

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Girls Basketball: GACC 76, Norfolk Catholic 36

Girls Basketball: GACC 76, Norfolk Catholic 36

Guardian Angels Central Catholic went on a 15-0 run over five minutes of game time during the first half and maintained a double-digit lead throughout the rest of the game, winning against Norfolk Catholic 76-36.  