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LINCOLN -- Wahoo powered down the high-powered Pierce rushing attack, and then shut out the Bluejays 38-0 in the Class C1 state football championship Tuesday at Memorial Stadium in Lincoln.

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FOOTBALL: Wahoo 38, Pierce 0

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