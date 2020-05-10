Mother's Day
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...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM CDT MONDAY... ...FREEZE WARNING THIS MORNING HAS EXPIRED... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 29 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA. * WHEN...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, FROM 2 AM TO 8 AM CDT MONDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
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