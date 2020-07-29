Bankruptcies for July 29, 2020

The following area bankruptcies were filed in U.S. Court, District of Nebraska. Reprinted by permission from the Daily Record of Omaha.
— Raechal Joan Dennis, also known as Raechel J. Dennis, also known as Raechal Dennis, doing business as Soulfab Lifestyles, LLC, Osmond (Chapter 7).
— Tamara S. Buckendahl, formerly known as Tamara Sue Vorasane, formerly known as Tamara Sue Paulsen, also known as Tamara Sue Buckendahl, Norfolk (Chapter 7).
— Randi Leigh Ausdemore, Norfolk (Chapter 7).
— Ivan F. Collazo Guzman, Snyder (Chapter 7).
— Shane L. Vesely, Howells (Chapter 7).
— Brent R. Rozmiarek, also known as Brenton R. Rozmiarek; Sandra K. Rozmiarek, also known as Sandra K. Hastreiter, Humphrey (Chapter 7).
— Jane Marie Klassen, also known as Jane M. Klassen, Albion (Chapter 7).
— Kyra Deann Kinzle, also known as Kyra D. Kinzle, Craig (Chapter 7).