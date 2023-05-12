Shirley Papenhausen

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 215 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
FREMONT HARRISON MILLS
MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE
SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 28 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
DOUGLAS SARPY SAUNDERS
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
ANTELOPE BOONE CEDAR
COLFAX CUMING KNOX
MADISON PIERCE PLATTE
STANTON THURSTON WAYNE
IN SOUTHEAST NEBRASKA
CASS GAGE JOHNSON
LANCASTER NEMAHA OTOE
PAWNEE RICHARDSON SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, AUBURN, BEATRICE,
BELLEVUE, BLAIR, BLOOMFIELD, CLARINDA, COLERIDGE, COLUMBUS,
COUNCIL BLUFFS, CREIGHTON, CROFTON, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP,
ELGIN, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN,
HARTINGTON, LA VISTA, LAUREL, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY,
MAPLETON, MILFORD, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, NELIGH,
NIOBRARA, NORFOLK, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, OSMOND, PAPILLION,
PAWNEE CITY, PENDER, PIERCE, PLAINVIEW, PLATTSMOUTH, RANDOLPH,
RED OAK, SCHUYLER, SEWARD, SHENANDOAH, SIDNEY, ST. EDWARD,
STANTON, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH,
VERDIGRE, WAHOO, WALTHILL, WAUSA, WAYNE, WEST POINT, WINNEBAGO,
WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.