1911 W. Prospect Ave. fire

NORFOLK FIREFIGHTERS use a ladder truck in working to contain a house fire Monday morning at 1911 W. Prospect Ave. 

 Norfolk Daily News/Jake Wragge

Norfolk firefighters worked to contain a house fire Monday morning at 1911 W. Prospect Ave.

Norfolk Fire and Rescue were dispatched at about 11:12 a.m., as was the Norfolk Police Division.

Firefighters used a ladder truck as well as a drone at the scene. Black Hills Energy and Nebraska Public Power District also responded.

More information will be posted as it becomes available.

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