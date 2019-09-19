Bruce K. Christiansen
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A report by the Nebraska Probation Office about drug paraphernalia led to the arrest of a Norfolk man Wednesday.

Chief Don Miller with the Norfolk Police Division said police officers were asked to assist probation officers with a search at 1204 Norfolk Ave.

The probation officers had located several pieces of drug paraphernalia that contained a white crystalline substance, Miller said.

Police officers field-tested the items, which came back positive for methamphetamine.

The resident, Bruce K. Christiansen, 56, was arrested on suspicion of possession of methamphetamine and booked into the Norfolk City Jail. He was later transferred to the Madison County Jail.

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