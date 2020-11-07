Lutheran High Northeast came back from two sets down to be crowned Class C2 state volleyball champions over Norfolk Catholic.
Check back later for a full recap of the five-set match.
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...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM TO 6 PM CST SUNDAY... * WHAT...SOUTH WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA. * WHEN...FROM 9 AM TO 6 PM CST SUNDAY. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. &&