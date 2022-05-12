Grayson Grosserode

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
206 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BUTLER DODGE SAUNDERS
IN NORTHEAST NEBRASKA
ANTELOPE BOONE CEDAR
COLFAX CUMING KNOX
MADISON PIERCE PLATTE
STANTON WAYNE
IN SOUTHEAST NEBRASKA
JEFFERSON LANCASTER SALINE
SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, ASHLAND, BLOOMFIELD,
COLERIDGE, COLUMBUS, CREIGHTON, CRETE, CROFTON, DAVID CITY,
ELGIN, FAIRBURY, FREMONT, HARTINGTON, LAUREL, LINCOLN, MILFORD,
NELIGH, NIOBRARA, NORFOLK, OSMOND, PIERCE, PLAINVIEW, RANDOLPH,
SCHUYLER, SEWARD, ST. EDWARD, STANTON, VERDIGRE, WAHOO, WAUSA,
WAYNE, WEST POINT, WILBER, WISNER, AND YUTAN.