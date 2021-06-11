Jim and Betti Troshynski

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 257 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST IOWA
HARRISON POTTAWATTAMIE SHELBY
IN WEST CENTRAL IOWA
MONONA
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
BURT BUTLER DODGE
DOUGLAS SARPY SAUNDERS
WASHINGTON
IN NORTHEAST NEBRASKA
COLFAX CUMING MADISON
PLATTE STANTON THURSTON
IN SOUTHEAST NEBRASKA
LANCASTER SALINE SEWARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BELLEVUE, BLAIR, COLUMBUS,
COUNCIL BLUFFS, CRETE, DAVID CITY, DECATUR, DUNLAP, FREMONT,
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MILFORD,
MISSOURI VALLEY, NORFOLK, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION,
PENDER, SCHUYLER, SEWARD, STANTON, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL,
WEST POINT, WILBER, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.