Auburn 9, Freeman 1
Fairbury 9, Milford 0
Malcolm 11, Centennial 3
Southern/Diller-Odell 10, Falls City 2
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...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT FRIDAY... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES 29 TO 32 EXPECTED. * WHERE...PLATTE, BOONE, MADISON, ANTELOPE, PIERCE, KNOX AND CEDAR COUNTIES. * WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT FRIDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&