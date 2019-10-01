Outdoor Adventures: Trail sunset
photo courtesy of Cole Bauer

Cole Bauer enjoyed a sunset over the Elkhorn River while walking on the Cowboy Trail on a recent evening.

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Do you have a photo of your own outdoor adventure? The Daily News encourages readers to submit photos and pertinent information of fishing, hunting, camping  — anything that deals with outdoor recreation. A photo will be published each Tuesday on the Recreation page in print and online. To submit photos, email them to Angela Henery at ahenery@norfolkdailynews.com.

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