Outdoor Adventures: Trail sunset

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA AND NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS,
IN IOWA, FREMONT, HARRISON, MILLS, MONONA, MONTGOMERY, PAGE,
POTTAWATTAMIE, AND SHELBY. IN NEBRASKA, BOONE, BURT, BUTLER,
CASS, COLFAX, CUMING, DODGE, DOUGLAS, GAGE, JEFFERSON,
JOHNSON, LANCASTER, MADISON, NEMAHA, OTOE, PAWNEE, PLATTE,
RICHARDSON, SALINE, SARPY, SAUNDERS, SEWARD, STANTON,
THURSTON, AND WASHINGTON.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* THE RISK FOR FLASH FLOODING CONTINUES AS BANDS OF HEAVY RAIN
MOVE ACROSS THE WATCH AREA. RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES
ARE OCCURRING WITH THE STORMS WITH SOME LOCALLY HEAVIER AMOUNTS.
* RAPID RISES OF RIVERS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSINGS COULD
OCCUR. URBANIZED AND POOR DRAINAGE AREAS COULD BE PARTICULARLY
IMPACTED BY FLOODWATER. ROADWAYS COULD BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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