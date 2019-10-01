POLICE DIVISION

Criminal reports

Theft of a bike reported from 308 W. Prospect Ave.

Police calls

Between 6 a.m. Monday and 6 a.m. Tuesday, police responded to 78 calls.

FIRE DIVISION

Fire and Rescue unit calls

Thursday, 1:34 p.m., South 18th Street, rescue call, no transport.

Thursday, 1:47 p.m., East Benjamin Avenue, fire call, false alarm.