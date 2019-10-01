...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA AND NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS,
IN IOWA, FREMONT, HARRISON, MILLS, MONONA, MONTGOMERY, PAGE,
POTTAWATTAMIE, AND SHELBY. IN NEBRASKA, BOONE, BURT, BUTLER,
CASS, COLFAX, CUMING, DODGE, DOUGLAS, GAGE, JEFFERSON,
JOHNSON, LANCASTER, MADISON, NEMAHA, OTOE, PAWNEE, PLATTE,
RICHARDSON, SALINE, SARPY, SAUNDERS, SEWARD, STANTON,
THURSTON, AND WASHINGTON.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL WILL AFFECT THE AREA INTO TONIGHT,
ELEVATING THE RISK FOR FLASH FLOODING. RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO
3 INCHES ARE POSSIBLE WHERE HEAVIER BANDS OF STORMS SET UP.
WHERE STORMS MOVE OVER THE SAME AREA REPEATEDLY, LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE. AS WE HEAD TOWARD THE LATE AFTERNOON AND
EVENING THE FOCUS WILL TREND FROM ACROSS THE OUTLOOK AREA MORE
TOWARD SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA.
* RAPID RISES OF RIVERS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSINGS COULD
OCCUR. URBANIZED AND POOR DRAINAGE AREAS COULD BE PARTICULARLY
IMPACTED BY FLOODWATER. ROADWAYS COULD BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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