A bird’s-eye view of county government

...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
10 AM CDT FRIDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES 29 TO 32 EXPECTED.
* WHERE...PLATTE, BOONE, MADISON, ANTELOPE, PIERCE, KNOX AND
CEDAR COUNTIES.
* WHEN...FROM 7 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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