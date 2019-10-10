A bird’s-eye view of county government

County Government Day

Carey Hopkins, a juvenile accountability officer, speaks to high school students during County Government Day at the Madison County Courthouse on Wednesday. 

 Norfolk Daily News/Jake Wragge

A number of students from area high schools received an up-close look at how county government operates when they participated in American Legion County Government Day on Wednesday.

Students toured the Madison County Courthouse and met with many county leaders. The program is sponsored by American Legion Posts in Norfolk, Battle Creek, Newman Grove and Madison.

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