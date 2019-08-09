800 PUBLIC NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a joint meeting of the Norfolk Housing Agency Board and Norfolk Housing Development Corporation will be held at 12:00 p.m. on Wednesday, August 14, 2019 in the meeting room on the 1st floor of the Kensington at 110 North 4th Street. An agenda for such meeting, kept continually current, is available for public inspection at the Housing Agency office at 110 N. 4th Street, Norfolk, Nebraska.
Thomas Higginbotham, Jr.,
Chairman
Norfolk Housing Agency
(August 10, 2019) 800 NOTICE OF ORGANIZATION
NOTICE IS HEREBY GIVEN that, Harrison Ag, LLC, a Nebraska limited liability company, is organized under the laws of the State of Nebraska, with its registered office at 54997 858th Road, Pierce, Pierce County, Nebraska 68767. The general nature of its business is to engage in and to do any lawful act concerning any and all lawful business, other than banking or insurance, for which a limited liability company may be organized under the laws of Nebraska, including spraying and trucking business, and for all other purposes authorized by law, to the same extent as natural persons might or could do. The limited liability company was formed on July 5, 2019, and will continue for a period of one hundred (100) years. Its affairs shall be conducted by the Members pursuant to an Operating Agreement duly adopted by the Company.
/s/ Michael L. Harrison
Member
(August 10, 17, 24, 2019) 800 NOTICE OF ORGANIZATION
NOTICE IS HEREBY GIVEN that, Midwest Mammoth Tees, LLC, a Nebraska limited liability company is organized under the laws of the State of Nebraska, with its registered office at 2503 South 13th Street, Norfolk, Madison County Nebraska 68701. The general nature of its business is to engage in and to do any lawful act concerning any and all lawful business, other than banking or insurance, for which a limited liability company may be organized under the laws of Nebraska, including making and selling t-shirts, and for all other purposes authorized by law, to the same extent as natural persons might or could do. The limited liability company was formed on July 5, 2019, and will continue for a period of one hundred (100) years. Its affairs shall be conducted by the Members pursuant to an Operating Agreement duly adopted by the Company.
/s/ Richard S. Parr
Member
/s/ Nathaniel W. Behnkie
Member
(August 10, 17, 24, 2019) 800 City of Norfolk
Council Proceedings
The City Council of Norfolk, Nebraska met in special session in the Council Chambers, 309 N 5th Street, Norfolk, NE, Monday, July 15, 2019, 5:30 p.m. Notice of meeting was given in advance by publication in Norfolk Daily News and notice was given to Mayor and Councilpersons prior to meeting. Public was informed of location of Open Meetings Act posted in Council Chambers.
Present: Moenning, Granquist, Lange, Merrill, Wiebelhaus, Murren, Jackson, Clausen, Pfeil
Staff: Colvin, Deck, Hoff, Myers-Noelle, Rames, Grimes, Gates, Lutt, Weidner, Kelley, Chamberlain
Items Approved
July 1, 2019 City Council meeting minutes
Food & beverage and lodging occupation tax report for 2nd Quarter 2019
Keno report for June 2019
Resolution 2019-39, easement release in Wagner‘s Addition
Plans, specs and engineer‘s estimate and authorize advertising for bids, South 5th Street at Corporation Gulch culvert project
Region 11 Emergency Management Interlocal Agreement
Amendment #1 to JEO agreement, GIS services, not to exceed $15,000
Mayor‘s reappointments of Sue Burns and Susan Colligan to Library Advisory Board
Agreements: Diamond Dick District of Mid-American Council of Boy Scouts and School District No. 2 (baseball, soccer, football, tennis, softball, cross country and band)
Purchase replacement fleet vehicle from Courtesy Ford Lincoln of Norfolk, $28,746
Norfolk Area Visitors Bureau Addendum Agreement, sculpture walk and walking tours
Ordinance 5621, annexing land in northeast corner of 37th Street and West Omaha Avenue, 3rd reading
Penro Construction contract, 2019 Norfolk Braasch Ave 1st to 5th Street project, $3,993,373.10
Amendment #1 to JEO engineering services agreement, Victory Road Water and Sanitary Sewer Extensions project, $9,200
Change Order #1 with Rutjens Construction, 2019 Victory Road Water & Sanitary Sewer Extensions, increase $62,154.03
NE DEPT OF REVENUE, LOTTERY TAX 2ND QTR, 25,921.00; UNITED STATES DEPT OF THE TREAS, 47-6006293, FORM 720, 2ND QUARTER 201, 1,485.00; AON RISK SERVICES CENTRAL INC, CONSULTING FEE, 7,000.00; RAMAEKERS INC DBA-B&A WELDING, STEEL, 40.40; BAIRD HOLM, GO BOND/SERIES 2019, 4,207.50; BORAL RESOURCES LLC/HEADWATERS, POZZALIME, 2,713.95; BORAL RESOURCES LLC/HEADWATERS, POZZALIME, 2,416.47; DOWNTOWN NORFOLK ASSOCIATION, SIGN AGREEMENT, 1,500.00; GALE/CENGAGE LEARNING, BOOKS, 45.73; GALE/CENGAGE LEARNING, BOOKS, 134.95; GALE/CENGAGE LEARNING, BOOKS, 65.24; GALE/CENGAGE LEARNING, BOOKS, 214.42; GALE/CENGAGE LEARNING, BOOK, 68.25; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 232.00; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 494.13; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 1,051.88; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 654.50; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 818.13; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 514.25; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 812.63; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 1,028.50; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 400.63; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 583.63; GERHOLD CONCRETE READY, MIX 291.25; GERHOLD CONCRETE, READY MIX, 429.75; HDR ENGINEERING INC, LEVEE CERTIFICATION PH IIA, 34,080.12; JEO CONSULTING GROUP INC, JOHNSON PARK IMP - 1ST STR BRIDGE DES, 3,240.48; JEO CONSULTING GROUP INC, 2019 BRIDGE REPAIRS, 18,144.85; JEO CONSULTING GROUP INC, GIS 1,560.00; JEO CONSULTING GROUP INC, JOHNSON PARK IMP, 9,673.85; JEO CONSULTING GROUP INC, RAASCH SEWER, 8,122.50; JEO CONSULTING GROUP INC, VICTORY RD WATER & SEWER, 9,200.00; JEO CONSULTING GROUP INC, LEVEE EMERGENCY PREPAREDNESS PLAN, 855.00; JOHNSON CONTROLS, FIRE ALARM SERVICE AGREEMENT, 2,710.50; LAURIE KOCH, CLEANING ADMIN BLDG/CNCL CHMBRS, 475.00; MATTEO SAND AND GRAVEL, FILL SAND, 357.25; MEISINGER OIL CO INC, BLUE DEF, 103.54; MEISINGER OIL CO INC, FLEET EC/KENDALL, 2,344.16; MEISINGER OIL CO INC, DIESEL/UNLEAD, 33,079.57; MEISINGER OIL CO INC, DIESEL, 1,926.24; MIDWEST TAPE, BOOK, 29.99; MIDWEST TAPE, BOOKS, 74.98; MIDWEST TAPE, BOOK, 29.99; MIDWEST TAPE, BOOK, 34.99; NE PUBLIC HEALTH ENV LAB, LAB FEES, 70.00; NORTHWEST ELECTRIC LLC, 1/2 HP 3PH TEFC ROLLED STEEL, 159.89; OCLC INC, CATALOGING/METADATA, 1,078.63; OLSSON INC, 2019 WPC CIP PROJ, 15,600.00; OLSSON INC, LEGACY BEND 1ST, 1,613.22; OLSSON INC, NE INDUSTRIAL WATER TOWER, 5,293.29; OLSSON INC, NE INDUSTRIAL WATER, 32,661.46; OLSSON INC, OMAHA AVE LIFT STA, 536.91; OLSSON INC, WPC FACILITY MASTER PLAN, 48,300.00; OMAHA WORLD HERALD, CLASSIFIED-FIRE FIGHTER, 990.00; ONESOURCE, BACKGROUND CHECK, 102.00; RACOM, EDACS ACCESS, 5,727.79; RUTJENS CONSTRUCTION, RAASCH SEWER, 29,635.24; ALLIANCE ENTERTAINMENT, BOOKS, 241.46; KEVIN ARMBRUSTER, FLEX, 875.58; AT & T, LONG DISTANCE, 406.35; BIERMAN SANDBLASTING & PAINTING, SANDBLAST CENTRAL PARK, 1,065.00; BLACK HILLS ENERGY, NATURAL GAS, 20.54; BLACK HILLS ENERGY, NATURAL GAS, 32.54; JEREMY BOHN, FLEX, 416.66; CARRIE BRANDT, FLEX, 275.00; PATTY BRASCH, FLEX, 167.60; BRIANNA DUERST, FLEX, 400.00; CAPITAL TOWER & COMMUNICATIONS, TAX-TOWER MATERIAL, 7,158.18; JEFFREY CHRISTIANSEN, FLEX, 1,229.44; CITY OF NORFOLK WATER, 308 W PROSP, 388.34; CITY OF NORFOLK WATER, 308 W PROSP, 644.28; CITY OF NORFOLK WATER, 309 N 5, 316.98; CITY OF NORFOLK WATER, 100 N 1ST, 149.12; CITY OF NORFOLK WATER, 118 N 5, 16.12; CITY OF NORFOLK WATER, 600 E MONROE HHW, 72.44; CITY OF NORFOLK WATER, 600 E MONROE TRANSF, 46.73; CITY OF NORFOLK WATER, 600 E MONROE SCALE, 38.82; CITY OF NORFOLK WATER, 610 E MONROE, 32.42; CITY OF NORFOLK WATER, 610 E MONROE, 2,398.71; CITY OF NORFOLK WATER, 610 E MONROE, 289.16; CITY OF NORFOLK WATER, 715 S 1ST, 5,789.21; CITY OF NORFOLK WATER, 715 S 1ST, 585.15; CITY OF NORFOLK WATER, 715 S 1ST, 1,597.12; CITY OF NORFOLK WATER, 2301 S 13TH, 237.36; CITY OF NORFOLK WATER, 1008 MCKINLEY AVE, 32. 99; CITY OF NORFOLK WATER, 310 E NORFOLK 199, 73.89; CITY OF NORFOLK WATER, 2201 S 13TH, 148.08; CITY OF NORFOLK WATER, 2201 S 13TH, 2,328.25; CITY OF NORFOLK WATER, 18TH & PASEWALK, 16.12; CITY OF NORFOLK WATER, 1230 W PARK, 72.94; CITY OF NORFOLK WATER, 111 S 1, 4,306.46; CLAUSEN AIR, A/C RPRS ELKHORN LODGE, 346.00; DOUGLAS L COLLIER, FLEX, 104.52; COMPULINK LIMITED, ANNL SOFTWARE MTNC, 1,300.00; CONNER PSYCHOLOGICAL SERVICES, PRE EMPLOYMENT-C HANSEN, 365.00; CORNHUSKER AUTO, 12,350.00; CORNHUSKER STATE INDUSTR, SHEETS/BLANKETS, 248.80; DANIELLE L MYERSl-NOELLE, FLEX, 3,280.00; DEAN ROBERG, FLEX, 388.30; ELKHORN PAVING CONSTRUCTI, CONCRETE IMP 2019-1 PROSPECT, 81,124.13; FEDEX, FREIGHT, 74.46; STEVE GARDER, FLEX, 565.10; RANDY GATES, FLEX, 2,397.11; LANNCE GROTHE, FLEX, 1,044.20; JIM HELLER, FLEX, 211.44; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 203.16; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 493.10; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 21.89; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 225.90; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 242.56; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 418.52; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 529.79; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 190.17; HILAND DAIRY, NOVELTIES, 43.78; HILAND DAIRY, NOVELTIES, (6.57); TWYLA HURLBURT, FLEX, 660.15; IDEA BANK, WEBSITE DEVELOPMENT, 4,251.25; JOHN CAHILL, REIMBURSEMENT, 148.90; JOHN EARON, REFUND 5 NIGHTS-CAMPGROUND, 60.00; JOURNEY, REBECCA, UB refund for account: 131585805, 88.47; JOYCE WANSER, REFUND OVERPAYMENT, 80.00; K & M REPORTING, FIRE CODE BOARD OF APPEALS, 200.00; TOBY KONAPASEK, FLEX, 722.99; KYLE HENN, FLEX, 571.75; RAY LARSON, FLEX, 95.00; LEAGUE ASSOC OF RISK MNGM, ENDORSEMENTS/CRIME POLICY, 2,536.46; MICHAEL LEISE, FLEX, 212.00; LINDSEY MORRIS, FLEX, 34.00; TITLE SERV OF THE PLAINS, TITLE CERTIFICATE, 75.00; MADISON CO COURT, CLAIMS, 221.00; MADISON CO REG OF DEEDS, ADMEND #5/MCINT0SH FAMILY LLC, 22.00; MADISON CO REG OF DEEDS, ORD 5621/ANNEXATION, 28.00; MADISON CO REG OF DEEDS, RELEASE/MCINTOSH, 10.00; MADISON CO REG OF DEEDS, RESOL 2019-38/NE IND SANIT SWR EXT, 50.00; MADISON CO REG OF DEEDS, EASEMENT/EINSPAHR/NE IND WTR MAIN, 46.00; MADISON CO REG OF DEEDS, VICTORY VILLAGE/RESOL 2019-34, 278.00; MADISON NATIONAL LIFE, LIFE/AD&D/DEP LIFE, 1,351.50; TAMMY MANCINI, FLEX, 59.87; MATHESON TRI-GAS INC, TUNGSTEN, 48.03; MATHESON TRI-GAS INC, 45 LB SP, 266.13; MATHESON TRI-GAS INC, OXYGEN, 117.26; BEN MC BRIDE, FLEX, 81.00; ROSS MC KENZIE, FLEX, 1,073.00; ROB MERCER, FLEX, 404.87; MID-STATE ENGINEERING, VICTORY RD TRAIL, 632.00; MERLIN MILANDER, JULY 2018-JUNE 2019, 58.00; MODEL ELECTRIC, RPR CIRCULATING PUMP, 90.45; NE DEPT OF HEALTH AND HUMAN SER, NE INDUSTRIAL WATER TOWER, 7,600.00; NE PUBLIC POWER DISTRICT, MADISON COUNTY BANK, 2,999.13; NIEC, CODE BOOKS, 517.06; NORFOLK AREA CHAMBER OF COMMERC, WORKFORCE, 717.52; NORFOLK AREA CHAMBER OF COMMERC, WORKFORCE, 203.07; NORFOLK AREA CHAMBER OF COMMERC, WORKFORCE, 930.62; NORTHEAST NEBRASKA ECON, ANNL MTG/ALDER-COLVIN-SCHMIDT, 30.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 180.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 390.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 810.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 750.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 765.00; NORTHEAST NEBRASKA ECON, JUNE SERVICES, 660.00; TREVER O'BRIEN, REIMBURSE TUITION, 442.95; MIKE OBRIEN, FLEX, 659.93; OCCUPATIONAL HEALTH SERV, PRE-EMPLOYMENT, 220.00; OCCUPATIONAL HEALTH SERV, PRE-EMPLOYMENT, 220.00; PAUL SERRES, FLEX, 481.59; PETERSONS SPRINKLER SYST, RPR SPRINKLERS, 508.00; LACEY J PORN, UPDATE RIVERPOINT.COM, 1,575.00; RADIO.COM, SIREN CABLES, 47.90; SHEILA RIOS, FLEX, 350.00; SACRED YOGA, YOGA, 420.00; SCHEMMER ASSOCIATES INC, BENJAMIN 13TH TO 1ST, 49,984.29; SHEILA SCHUKEI, FLEX, 558.28; TOM SCHWEDHELM, FLEX, 683.78; STANTON CO REG OF DEEDS, NUCOR WTR MAIN EASEMENT, 122.00; STANTON CO REG OF DEEDS, CUP/RESOL 2019-PC-2 OFF ROAD RANCH, 16.00; RON STENDER, FLEX, 148.00; KELLI SVITAK, FLEX, 50.00; THE CENTER FOR MUNICIPAL SOLUTI, SERVICES, 250.00; VAN DIEST SUPPLY CO, TORDON, 260.00; VAN DIEST SUPPLY CO, TURF KING/PRAMITAOL, 1,318.45; VAN DIEST SUPPLY CO, ESTER/PRAMITOL, 1,032.40; BARB WALZ, FLEX, 75.00; WINCHELL BRANCH LETTERING, EMBROIDERY, 203.84; WOODS & AITKEN LLP, SERVICES THRU 6-30-2019, 59.00; ZACH BEHNKE, FLEX, 272.00; VERONICA ZEPEDA, REIMBURSE PANTS, 20.30; Total: $550,098.81
Bills $2,362,897.94
July 30, 2019
FICA/Medicare $39,836.98
Ameritas - 401K $40,728.72
August 15, 2019
Gross Pay $647,596.46
Ameritas Life Ins $8,196.60
Black Hills Energy $4,412.13
Cash-Wa Dist $6,365.81
Mahaska $1,604.90
Nationwide Reitremn $21,285.02
NE Public Power $61,791.62
NE UC Fund $12.97
UMR $769,095.32
US Bank $211,872.60
Meeting adjourned at 5:41 p.m.
Elizabeth A. Deck,
City Clerk
(August 10, 2019