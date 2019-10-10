From eight to 80, where has the time gone? Gerald “Jerry” Bippes will be celebrating his 80th birthday on Oct. 17.

Cards will reach him at 2115 Clearfield Drive, Norfolk, NE 68701.

With all our love, Bev and Bruce.

Tags

In other news

Andrew Meirose

Andrew Meirose

The family of Andrew Meirose would like to honor him with a card shower in celebration of his 90th birthday on Monday, Oct. 21.

+2
Gerald Bippes

Gerald Bippes

From eight to 80, where has the time gone? Gerald “Jerry” Bippes will be celebrating his 80th birthday on Oct. 17.

Zella Schwarting

Zella Schwarting

The family of Zella M. (Escritt) Schwarting would like to request a card shower for her 88th birthday on Oct. 19.

Jack Kohler

Jack Kohler

The family of Jack Kohler is hosting an open house in honor of his 95th birthday on Sunday, Oct. 20, from 2-4 p.m. at 1905 Syracuse Ave., Norfolk.

Dale Chamberlin

Dale Chamberlin

The family of Dale Chamberlin is requesting a card shower in honor of his 70th birthday on Oct. 5, 2019.

Darrell Crabtree

Darrell Crabtree

The family of Darrell Crabtree wish to help him celebrate his 80th birthday on Oct. 7 with a card shower.

Dorothy Fryer

Dorothy Fryer

Friends of Dorothy Fryer, longtime city editor of the Norfolk Daily News, are requesting a card shower in honor of her 96th birthday. She was born Oct. 3, 1923, in Norfolk. After graduation from college in Grinnell (Iowa), she was the regional editor at the Fort Dodge (Iowa) Messenger. She t…

Sandy McGrath

Sandy McGrath

Sandy McGrath will celebrate her 80th birthday and her retirement from Norfolk Group Home with an open house on Saturday, Oct. 5, from 2 to 5 p.m. at 1201 W. Phillip Ave., in Norfolk.

Raymond Oberle

Raymond Oberle

The family of Raymond Oberle would like to help him celebrate his 95th birthday with a card shower. He was born in 1924 around Verdigre, Nebraska. Ray is married to Lois (Burkhardt) Oberle, his sweetheart of 66 years. He worked as a farmer, at Nebraska Department of Roads and Enterprise. He …